Специалисты рассказали, при каких условиях появляется самопорча

Неудачи в жизни человека могут быть результатом так называемой самопорчи. По крайней мере так считают биоэнергетики, передает портал everything.

Самопорча является свойствами характера человека, когда он при помощи мыслей и поступков наносит сам себе вред. Это приводит к серьезным проблемам в жизни человека.

Получить такой эффект, по словам биоэнергетиков, можно из-за систематической зависти, ревности, скандалов и злобы. Помимо этого, самопорча является результатом неверия в себя и излишней мнительности, а иногда невероятного альтруизма и наплевательства на свою собственную жизнь. То есть страдают от нее как люди истеричные и эгоистичные, так и мнительные.