Специалисты рассказали, при каких условиях появляется самопорча

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Неудачи в жизни человека могут быть результатом так называемой самопорчи. По крайней мере так считают биоэнергетики, передает портал everything.

Самопорча является свойствами характера человека, когда он при помощи мыслей и поступков наносит сам себе вред. Это приводит к серьезным проблемам в жизни человека.

Получить такой эффект, по словам биоэнергетиков, можно из-за систематической зависти, ревности, скандалов и злобы. Помимо этого, самопорча является результатом неверия в себя и излишней мнительности, а иногда невероятного альтруизма и наплевательства на свою собственную жизнь. То есть страдают от нее как люди истеричные и эгоистичные, так и мнительные.

Порча, скриншот: YouTube

Порча, скриншот: YouTube

У людей в таком состоянии разрушается энергетическое поле, ослабевает работа чакр или происходит полное их закрытие. Человек впадает в депрессию, чем ещё больше разрушает самого себя. Все это приводит к различным болезням.

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По этой причине внимательность к своей собственной жизни, избавление от стресса является залогом успеха и гарантией от самопорчи.

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