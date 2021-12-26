В Минздраве рассказали, разрешат ли вакцинацию против COVID-19 для детей от пяти лет

Он предположил, что Минздрав будет рекомендовать делать прививки для детей только по желанию и согласию родителей.

Источник: gordonua.com

«В случаях, когда ребенок от 5 до 12 лет имел какие-то сопутствующие состояния или тяжелые заболевания, то в таком случае вакцинация ему показана и будет целесообразна», ­– добавил Кузин.





Он рассказал, что уже многие страны рекомендуют вакцинацию для детей от 5 до 11 лет. В Украине тоже обсуждали этот вопрос на заседании Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике.

«В первый раз был получен ответ, что недостаточно доказательной базы. Сейчас уже накопился определенный объем научных данных исследований по клинической эффективности, поэтому, скорее всего, будем рассматривать его [вопрос о вакцинации детей] в течение января 2022 года», – сказал главный санврач Украины.