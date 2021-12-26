Телохранители английской королевы поймали мужчину с арбалетом – подробности

Безопасность королевы Великобритании Елизаветы II была под угрозой. В ее резиденцию в Лондоне пробрался психопат с арбалетом.

Об этом сообщило издание Mirror.

По сообщениям, сотрудники службы безопасности заметили, как неизвестный перелезал через забор по периметру Виндзорского замка. Затем к месту происшествия была отправлена вооруженная полиция.

Посторонним оказался 19-летний парень. Его задержали в соответствии с Законом о психическом здоровье.

Кен Уорф, бывший телохранитель принцессы Дианы, призвал к серьезной проверке безопасности в Виндзоре после третьего нарушения в этом году.

Он сказал: «Безопасность королевы явно находится под угрозой. К счастью, этого человека поймали вовремя, но любую систему всегда нужно усовершенствовать, так как любой другой сценарий может быть трагичным«.

Букингемский дворец отказался комментировать инцидент.

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