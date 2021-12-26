Міністерка Верещук розповіла про долю відео, у якому вона літала з парасолькою

Источник: glavcom.ua

Ірина Верещук запевняє, що ролик про її польоти із парасолькою був добрим

фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

Політикиня вирішила залишити ролик для особистого архіву





У минулому претендентка на крісло Київського міського голови, а нині міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що трапилося з відео, котре прославило її в Інтернеті. Секретом вона поділилася у програмі «Світське життя».

Як відомо, під час передвиборчої кампанії, у вересні 2020 року, Верещук зафільмували у столичному небі із зеленою парасолькою у руках. Вона «літала» на скляному пішохідному мосту. Ролик потрапив у мережу, і користувачі активно вправлялися у жартах із побаченого. В основному, порівнювали кандидатку у мери із Мері Поппінс.

«Не так довго знімали, як потім ще довше обговорювали. Але я чомусь подумала, що цих декілька секунд, які потрапили у мережу, підготовки цього відео, перевершили будь-які очікування. І тому вирішила, щоб не втратити смак до всього, що нас оточує, залишити його для себе і, так би мовити, для історії особистої», – сказала Ірина Верещук.

Міністерка також зауважила, що цей ролик був добрим.

«Якраз про те, що Мері Поппінс, умовно я, наведу порядок у місті, на вулицях, у владних кабінетах, вимету усю нечисть, корупціонерів, які сьогодні є у Київській міській владі», – пояснила політикиня.

Раніше У прямому етері токшоу «Свобода Слова» відбулася гучна сварка між віцепрем’єркою – міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук та народною депутаткою, співголовою фракції партії «Європейська солідарність» Іриною Геращенко.