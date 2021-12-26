Диетолог раскрыла секреты безопасного выбора и употребления консервов

Дата публикации: 26 декабря 2021 г.

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По этой причине, считает врач, употреблять их стоит не чаще одного раза в неделю. При этом не несут опасности такие методы консервирования, как квашение, сушка, замораживание, стерилизация и пастеризация.

Детям до трех лет в принципе не стоит есть баночные консервы, за исключением тех, что предназначены для детского питания.

Консервы также нежелательны при гипертонической болезни, почечной недостаточности, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, остеопорозе, беременности и лактации.

Тушенку лучше приобретать в стеклянной таре, при этом продукт не должен содержать крахмал и растительные белки. Также важно обратить внимание на саму банку: если она вздута или имеет повреждения, лучше выбросить ее, так как употребление в пищу содержимого может привести к ботулизму.

В то же время рыбные консервы являются источником белка, витаминов А, Е, D и группы В, фосфора, магния, кальция, калия, селена, цинка, хрома, йода, омега-3 жирных кислот. Лучше выбирать натуральные, в собственном соку.

При этом после вскрытия содержимое банки необходимо переложить в стеклянную емкость, хранить в холодильнике. Употребить консервы надо в течение суток.

В свою очередь рыбные пресервы сохраняют больше микроэлементов, однако имеют небольшой срок годности. Их хранят в холодильнике в специальной упаковке, чаще всего в пластиковой, так как маринады довольно агрессивны по отношению к металлу.

Кроме того, в пресервах содержится большое количество соли и консервантов, а при нарушении условий хранения они начинают представлять угрозу для здоровья.

Врач посоветовала сократить и потребление овощных консервов, так как большая часть витаминов теряется при их изготовлении, хотя при необходимости такие продукты могут стать источником клетчатки.

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