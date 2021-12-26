Гороскоп на завтра 27 декабря — прогноз Павла Глобы для всех знаков Зодиака

Известный астролог Павел Глоба составил свежий гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 декабря и рассказал, что ожидать людям от последнего понедельника в 2021 году.

Гороскоп публикует издание «Слово и Фразы».

Овен

В понедельник вас ждет новое знакомство, которое может перерасти в крепкую дружбу.

Телец

Ожидайте предложение от своей второй половинки.

Близнецы

Важный разговор с родителями пройдет лучше, чем вы ожидаете.

Рак

Сделайте генеральную уборку и избавьтесь от вещей, которые вам не нужны.

Лев

День можно посвятить саморазвитию, а вечер проведите с близкими людьми.

Дева

Судьба уготовила вам несколько негативных событий, но вы сможете их преодолеть, если будете контролировать свои эмоции.

Весы

Первую половину дня выделите для решения серьезных вопросов, а вечером уже можно отдохнуть.

Скорпион

Запишите в блокнот идеи, которые вам придут на ум.

Стрелец

Умейте говорить нет и не подстраивайтесь под кого-то.

Козерог

Устройте себе тотальный релакс, проведя день в кровати.

Водолей

Избегайте общения с человеком, который вытягивает из вас энергию.

Рыбы

У вас будет много дел, но не все проблемы вы успеете решить.

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