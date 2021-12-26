Гороскоп на завтра 27 декабря — прогноз Павла Глобы для всех знаков Зодиака

Известный астролог Павел Глоба составил свежий гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 декабря и рассказал, что ожидать людям от последнего понедельника в 2021 году.
Гороскоп публикует издание «Слово и Фразы».
Овен
В понедельник вас ждет новое знакомство, которое может перерасти в крепкую дружбу.
Телец
Ожидайте предложение от своей второй половинки.
Близнецы
Важный разговор с родителями пройдет лучше, чем вы ожидаете.
Рак
Сделайте генеральную уборку и избавьтесь от вещей, которые вам не нужны.
Лев
День можно посвятить саморазвитию, а вечер проведите с близкими людьми.
Дева
Судьба уготовила вам несколько негативных событий, но вы сможете их преодолеть, если будете контролировать свои эмоции.
Весы
Первую половину дня выделите для решения серьезных вопросов, а вечером уже можно отдохнуть.
Скорпион
Запишите в блокнот идеи, которые вам придут на ум.
Стрелец
Умейте говорить нет и не подстраивайтесь под кого-то.
Козерог
Устройте себе тотальный релакс, проведя день в кровати.
Водолей
Избегайте общения с человеком, который вытягивает из вас энергию.
Рыбы
У вас будет много дел, но не все проблемы вы успеете решить.
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