Президент Владимир Зеленский решил повторить в жизни телесериал, поэтому назвал свою партию в честь шоу «Слуга народа». Вышедшие из него актеры, режиссеры и медийщики возглавили его политическую силу и последовали за ним к власти. Однако многие из них оказались совершенно неприспособленными для выполнения вверенных им обязанностей и допускают тревожные для национальной безопасности ошибки.

Об этом пишет влиятельное американское издание New York Times.

Так, руководитель Офиса президента Андрей Ермак был медиа-юристом и кинопродюсером. Глава СБУ Иван Баканов являлся директором студии «Квартал 95». Главный советник президента Сергей Шефир был сценаристом и продюсером, чьи основные заслуги включали хитовый романтический комедийный фильм “Восемь первых свиданий” и телесериал “Сваты”.

Роман Грищук был хедлайнером комедийного шоу под названием “Мама хохотала”, прежде чем выиграть место в парламенте с партией Зеленского.

Как пишет New York Times, помимо общего ощущения, что окружение Зеленского не компетентно в порученных им сферах, критики указывают на то, что они называют тревожными ошибками в национальной безопасности.

Так, Ермак в 2020 году приказал отложить операцию по захвату десятков российских наемников, воевавших на Донбассе, вследствие чего, сообщает Bellingcat, операция была сорвана.

Критики Зеленского также указывают на его решение выделить деньги, собранные за счет государственных заимствований, не для военных расходов, а для знакового проекта внутренней политики – дорожно-строительной инициативы под названием “Большое строительство”, курируемой Кириллом Тимошенко, бывшим директором компании по производству видео Good Media.

Как шутит нардеп оппозиционной партии «Европейская солидарность» Владимир Арьев, эта переадресация средств послужит «для того, чтобы сделать поездку в Киев более комфортной для российских танков».

По мере того, как Украина готовится к возможной войне с Россией, растет беспокойство о том, что неопытность окружения Зеленского может иметь тяжелые последствия, и не только для их собственной страны. Дилетантская оплошность может стать поводом для войны, что значительно усугубит трения между Россией и США, подчеркивает издание.

Ранее «Апостроф» писал, что окружение Зеленского не имеет авторитета и опыта.