На «Україна має талант» победил мальчик с голосом Дивы Плавалагуны из «Пятого элемента»: видео

Очередной сезон проекта «Україна має талант» завершился грандиозным финалом в эту субботу. Зрители своими голосами определили победителя.

Первое место в финале шоу занял 13-летний Артем Фесько, сообщает Час Пик.

Еще на кастинге Артем поразил своим певческим талантом: мальчик имеет уникальный оперный голос, который позволил ему исполнить арию Дивы Плавалагуны из фильма «Пятый элемент».

В финале Артем исполнил молитву Ave Maria, довел судью Ксению Мишину до слез и обеспечил себе победу.

Победителю достался приз — 250 тысяч гривен.

Второе место заняла музыкальная группа ZAPAL, которая играет на цимбалах. Парни сыграли микс из известных песен — «Щедрик», «Червона рута», «Там, де нас нема», «Плакала», а также коломыйки.

Третье место досталось еще одному талантливому юному вокалисту Артему Галису, который исполнил хит Адель «Easy on me».