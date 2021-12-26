Угроза российского вторжения — Кулеба указал неожиданное направление

Вооруженные силы Российской Федерации могут использовать Азовское море в качестве плацдарма для нападения на Украину, поскольку сейчас там доминируют именно они.

Об этом сообщил в интервью изданию The Washington Post глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«С точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия. И в случае войны это будет активно использоваться ими для давления на наши южные города на Азовском побережье«, — сказал министр в комментарии.

По словам Кулебы, в нынешних обстоятельствах Москва диктует ситуацию в Азовском море, и может использовать его в качестве театра военных действий.

Еще 10 декабря Минобороны Украины сообщило, что РФ перекрывает около 70% акватории Азовского моря. В ведомстве это сочли «провокационными действиями против Украины».

В связи с этим эксперты из The Washington Post предполагают, что Азовское море уже стало зоной вероятного вооруженного конфликта между Украиной и РФ.

«Есть основания считать, что береговая линия Азова имеет для России более серьезную стратегическую и экономическую ценность, чем пострадавшие от войны восточные приграничные районы Украины«, — предполагает издание.

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