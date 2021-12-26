Дан Балан вернулся в Украину, но уже не за Тиной Кароль

Ранее мы писали о том, что Оля Фреймут назвала главные правила этикета за рулем, как вести себя с хамами-водителями: «Тепло улыбнуться»

Напомним, что «Ревизор» Ольга Фреймут объяснила, когда категорически нельзя пить кофе: большинство из нас делали это «не вовремя»

Как сообщал Знай.ua, Владимир Остапчук превратился в Фредди Меркьюри из Queen и устроил танцы с пылесосом: «Пока жена не дома»

Также портал Знай.ua писал, что Владимир Остапчук показал украинцам свою маленькую копию: «Клон, прямо няшечка»

https://www.youtube.com/watch?v=NGMVNbAqtA4[/embed

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