Дан Балан вернулся в Украину, но уже не за Тиной Кароль

Дан Балан покорил сердца поклонников на концерте. Соответствующее видео появилось в социальной сети Инстаграм.
Известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому длительное время приписывали роман с Тиной Кароль, является популярной личностью в нашей стране. На его официально странице в Инстаграм около миллиона фолловеров, большинство из них украинцы. Также в данной социальной сети множество фан-аккаунтов Дана Балана.
На одном из них под названием fandanbalan 26 декабря появилась серия видеозаписей с концерта Дана Балана. Мужчина трогательно исполняет ряд композиций.
Фолловеры засыпали множеством положительных комментариев, а многие из них критически высказалась относительно этого.
«Без танцовщиц которые только треплют волосами только лучше и солидней»; «Огонь»; «Можно бесконечно смотреть на падающий снег и на Дана Балана!»; «Дан прекрасный,но дайте ему отдых…4-ый день танцует и поет…😄😃🔥», — сообщают они.