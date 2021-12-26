Дан Балан вернулся в Украину, но уже не за Тиной Кароль

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Дан Балан покорил сердца поклонников на концерте. Соответствующее видео появилось в социальной сети Инстаграм.

Известный молдавский исполнитель Дан Балан, которому длительное время приписывали роман с Тиной Кароль, является популярной личностью в нашей стране. На его официально странице в Инстаграм около миллиона фолловеров, большинство из них украинцы. Также в данной социальной сети множество фан-аккаунтов Дана Балана.

На одном из них под названием fandanbalan 26 декабря появилась серия видеозаписей с концерта Дана Балана. Мужчина трогательно исполняет ряд композиций.

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Фолловеры засыпали множеством положительных комментариев, а многие из них критически высказалась относительно этого.

«Без танцовщиц которые только треплют волосами только лучше и солидней»; «Огонь»; «Можно бесконечно смотреть на падающий снег и на Дана Балана!»; «Дан прекрасный,но дайте ему отдых…4-ый день танцует и поет…😄😃🔥», — сообщают они.

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https://www.youtube.com/watch?v=NGMVNbAqtA4[/embed

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