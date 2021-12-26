Тина Кароль появилась на съемках нового сезона «Голос країни» в платье за 37 тысяч

Для выхода в свет Кароль выбрала белоснежное платье миди из коллекции David Koma.

Певица Тина Кароль появилась на съемочной площадке нового сезона шоу Голос країни. На «слепых прослушиваниях» артистка поддержала участницу, которая написала ее песню. Исполнительница вышла на сцену и исполнила вместе с девушкой свой трек Найти своих.





Фото с Кароль опубликовали продюсер Голосу країни Владимир Завадюк и ведущий проекта Юрий Горбунов. «Встретились на том же месте, в гримерке № 2. Во время съемок нового сезона Голосу країни. И хотя иногда бывает „молния“, но между нами всегда „звезды“. Спасибо, Тине, которая пришла поддержать талантливую участницу, написавшую ее песню. Это будет невероятный сезон. Так звучит твоя страна!», — подписал кадр Завадюк. В новом сезоне тренерами стали Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева, Потап и Оля Полякова.

Для выхода в свет Кароль выбрала белоснежное платье миди приталенного силуэта из коллекции David Koma (Давид Кома) — лондонского дизайнера грузинского происхождения. Стоимость платья со скидкой сейчас составляет 37,600 гривен. Наряд украшен вырезом с вышивкой с кристаллами. Образ звезды дополнили босоножки в тон.

Хроника.инфо