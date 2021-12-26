Погода в Украине 27-28 декабря — прогноз Гидрометцентра и карты

В понедельник, 27 декабря, на большей части территории Украины будет наблюдаться ясная погода, а уже 28-го она серьезно изменится – потеплеет, но станет очень снежно.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на данные Укргидрометрцентра.

Завтра на большей части страны погода будет ясной, местами будут наблюдаться осадки. Холоднее всего будет ночью в Донецкой, Луганской и Харьковской областях — там температура воздуха составит -12..-14 ℃.

Не менее холодно будет ночью во Львовской, Волынской, Житомирской, Днепропетровской областях — там столбик термометра опустится до -11..-13 ℃. В Тернопольской и Киевской областях температура воздуха составит -10..-12℃.

На дорогах страны местами будет наблюдаться гололедица, ветер будет переменных направлений.

Фото: Укргидрометцентр

Во вторник, 28 декабря, на большей части территории Украины будет значительно теплее, но в то же время обещают снежную погоду. В Донецкой, Луганской и Харьковской областях температура воздуха ночью составит -10..-12℃, -11..-13℃ и -12..-14℃, соответственно.

Теплее всего будет днем в оккупированном Крыму — там столбик термометра покажет 9..11℃.

Фото: Укргидрометцентр

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, стоит ли ждать мороза и снега на Новый год.