Погода 27 декабря подморозит украинцев после очередного солнца и «жары»: снежок навеивает сказку

Начинается обратный отчет до Нового Года — понедельник, 27 декабря 2021 года, держит украинцев в напряжении, будет ли холодно 31 и 1 числа, сохранится ли снег — неизвестность и только.

Синоптики уже ознакомились с ситуацией, которая произойдет в понедельник, 27 декабря. По их данным, по карте Укргидрометцентра можно увидеть, что сильных холодов не будет нигде, но вот тепло точно обойдет украинцев стороной. Известный синоптик Наталья Диденко уже успела высказаться насчет прогноза на 26 декабря.