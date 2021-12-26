Погода 27 декабря подморозит украинцев после очередного солнца и «жары»: снежок навеивает сказку

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Начинается обратный отчет до Нового Года — понедельник, 27 декабря 2021 года, держит украинцев в напряжении, будет ли холодно 31 и 1 числа, сохранится ли снег — неизвестность и только.

Синоптики уже ознакомились с ситуацией, которая произойдет в понедельник, 27 декабря. По их данным, по карте Укргидрометцентра можно увидеть, что сильных холодов не будет нигде, но вот тепло точно обойдет украинцев стороной. Известный синоптик Наталья Диденко уже успела высказаться насчет прогноза на 26 декабря.

Прогноз погоды, скриншот: Youtube

Прогноз погоды, скриншот: Youtube

[quote author=»»]»Сегодня грелись, завтра

В понедельник, 27 декабря 2021 года, ситуация обстоит следующим образом — столбики термометров покажут — -8℃ …+3℃ днем и -14℃ …-1℃ ночью во всех областях. Более холодно будет жителям восточных регионов, в южных областях ситуация немного лучше. Ветер на уровне 3-8, 5-10 метров в секунду (северо-восточного, восточного и юго-восточного направления). Температура воздуха в Киеве будет около -4℃ …-6℃ днем, ночью -10℃ …-12℃.

Прогноз погоды на 27 декабря, скриншот: Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 27 декабря, скриншот: Укргидрометцентр

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