Honda готує Civic Type R нового покоління

Шанувальники Honda в Японії зможуть на власні очі побачити Civic Type R наступного покоління, коли 14 січня 2022 року відкриється Токійський автосалон.

Источник: avtodream.org

Проте це не буде захід із запуску: гарячий хетчбек дебютує як прототип.

Honda заявляє, що відтворюватиме “динамічне відео”, яке продемонструє Type R з усіх боків.





Враховуючи, що автомобіль має бути випущений десь у 2022 році, прототип, ймовірно, буде дуже близьким до свого остаточного виробничого стану.

Компанія називає його “найефективнішим Type R з усіх”, тому велика ймовірність, що він буде оснащений чотирициліндровим двигуном у парі з механічною коробкою передач.

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Поточне покоління виробляє 310 к.с., але ми очікуємо, що наступне покоління підніме планку потужності до 400 к.с.