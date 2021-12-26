В Словакии загадочно погиб украинец Павел Куропась – фото

В Словакии обнаружили тело 28-летнего украинца Павла Куропася. В полиции предполагают, что это самоубийство, однако родные не верят в эту версию.

Об этом сообщает 24 канал.

Инцидент произошел 17 декабря, именно тогда погибший собирался возвращаться на родину.

Павел родился во Львовской области, он последние лет шесть уезжал на заработки в соседнюю Польшу.

По словам его друга, они почти каждый день созванивались, однако 10 декабря Павел перестал выходить на связь.

«Мы говорили с ним почти каждый день, и он был в Польше. После 10 декабря связь оборвалась. Мы не знаем, как он попал в Словакию», – рассказал друг Павла.

Правоохранительные органы предполагают, что погибший покончил с собой. Однако родственники уверены, что его убили, так как он вез с собой деньги.

«Есть версия, что он просто вышел из поезда, потому что имел пересадку, и его убили из-за денег. Извините, ну не мог он выйти с двумя мужиками покурить и, чтобы это было самоубийство. Он тоже не был идиотом», — добавил Михаил.

Отмечается, что на теле украинца нашли ножевые ранения.

Также родители не могут унести его тело, ведь ни посольство, ни страховая компания, в которой страховался Михаил, не способствуют репатриации его тела на родину. Друг отметил, что родные попытаются самостоятельно вернуть тело погибшего в Украину.

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