В Словакии загадочно погиб украинец Павел Куропась – фото

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В Словакии обнаружили тело 28-летнего украинца Павла Куропася. В полиции предполагают, что это самоубийство, однако родные не верят в эту версию.

Об этом сообщает 24 канал.

Инцидент произошел 17 декабря, именно тогда погибший собирался возвращаться на родину.

Павел родился во Львовской области, он последние лет шесть уезжал на заработки в соседнюю Польшу.

По словам его друга, они почти каждый день созванивались, однако 10 декабря Павел перестал выходить на связь.

«Мы говорили с ним почти каждый день, и он был в Польше. После 10 декабря связь оборвалась. Мы не знаем, как он попал в Словакию», – рассказал друг Павла.

Правоохранительные органы предполагают, что погибший покончил с собой. Однако родственники уверены, что его убили, так как он вез с собой деньги.

«Есть версия, что он просто вышел из поезда, потому что имел пересадку, и его убили из-за денег. Извините, ну не мог он выйти с двумя мужиками покурить и, чтобы это было самоубийство. Он тоже не был идиотом»,добавил Михаил.

Отмечается, что на теле украинца нашли ножевые ранения.

Также родители не могут унести его тело, ведь ни посольство, ни страховая компания, в которой страховался Михаил, не способствуют репатриации его тела на родину. Друг отметил, что родные попытаются самостоятельно вернуть тело погибшего в Украину.

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