Елена-Кристина Лебедь «украла» кое-что у Андрея Данилко, Розенко оценит

Елена-Кристина Лебедь показала как готовится к Новому году. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Известная украинская телеведущая программы «Аферисти в сітях» Елена-Кристина Лебедь, также известная как невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко любит радовать поклонников новыми фото и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где на нее подписано более 300 тысяч подписчиков. Иногда она общается со своей аудиторией в формате сторис.

В декабре украинская знаменитость опубликовала фотографию, на которой показала наряженную елку. Рядом с зеленой красавицей стоит невеста Павла Розенко в халатике, а на ее голове огромная звезда.

«Ёлка наряжена!🎄🌟🌟🌟🤣🤣🤣», — сообщила она.