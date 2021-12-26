Елена-Кристина Лебедь «украла» кое-что у Андрея Данилко, Розенко оценит

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Елена-Кристина Лебедь показала как готовится к Новому году. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Известная украинская телеведущая программы «Аферисти в сітях» Елена-Кристина Лебедь, также известная как невеста бывшего вице-премьера Украины Павла Розенко любит радовать поклонников новыми фото и видео на своей странице в социальной сети Instagram, где на нее подписано более 300 тысяч подписчиков. Иногда она общается со своей аудиторией в формате сторис.

В декабре украинская знаменитость опубликовала фотографию, на которой показала наряженную елку. Рядом с зеленой красавицей стоит невеста Павла Розенко в халатике, а на ее голове огромная звезда.

«Ёлка наряжена!🎄🌟🌟🌟🤣🤣🤣», — сообщила она.

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Фолловеры начали активно комментировать данный пост.

«Я с таким удовольствием смотрю за вашей лентой, классно наверное с вами в жизни общаться))) вы легкая и веселая! Я восхищаюсь вами 🥰»; «Бонапартовна»; «Верка Сердючка,обновлённая версия🤩😂», — сообщают они.

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