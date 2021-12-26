Штаты сокращают срок изоляции для врачей, болеющих COVID-19

В Штатах Центры по контролю над заболеваниями (CDC) сократили срок обязательной самоизоляции для медработников, бессимптомно болеющих COVID-19.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на «Голос Америки».

Источник: www.ukrinform.ru

«Срок сокращен с десяти до семи дней. Медработники смогут вернуться к работе при условии отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение двух дней до возвращения. Также полностью вакцинировавшиеся медработники, получившие бустерную прививку, могут не соблюдать самоизоляцию после контакта «высокого риска» с инфицированными», — говорится в сообщении.





Новые правила призваны подготовить американскую медицинскую систему к новой вспышке коронавируса, на фоне распространения более заразного штамма «Омикрон».

«Общество в здравоохранении готовится к ожидаемому увеличению числа пациентов из-за «Омикрона»», — заявила директор CDC Рошель Валенски, представляя новые рекомендации.

Власти штата Нью-Йорк объявили о сокращении периода обязательной изоляции до пяти дней для работников жизненно важных профессий. Об этом 24 декабря заявила губернатор штата Кейти Гочул.

Сокращенный срок применяется для вакцинированных работников, не имеющих симптомов или имеющих легкие симптомы и не имеющих повышенной температуры в течение 72 часов без жаропонижающих лекарств. При возвращении на работу такие лица должны будут носить маски, а проходить тест для них не обязательно.

«Это не «Дельта», – заявила Гочул. – Это не первый штамм. Это «Омикрон», который пока и я подчеркиваю – пока – на основе данных из тех мест в мире, где он ударил сначала, не имеет такого жесткого влияния» .

Напомним: штамм «Омикрон» доминирует в США. На него приходилось более 73% заражений COVID-19 за период 11-18 декабря, сообщает CDC.