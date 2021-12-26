Новый год — Какие города Украины заплатили за елку дороже всех

На пороге Новый год и каждый город Украины подготовился к празднику, в частности установил главную елку, иллюминации и украшения. Но каким местным бюджетам они обошлись дороже? Это выяснил журналист Евгений Куксин и опубликовал сравнение в своем Telegram-канале.

Новогодние елки в Украине / Фото: Depositphotos

Сообщается, что самым дорогим оказался новогодний городок в Днепре, на его обустройство из бюджета потратили 50 миллионов гривен, такая стоимость получилась из-за большого количества иллюминаций и подсветки.

Власти Черкасс отдали за новогодние гирлянды и прочие украшения 3,9 миллиона гривен, а за упавшую елку в Мариуполе заплатили чуть меньше — 3, 6 миллионов гривен. Запорожье на праздничные декорации потратило 3 миллиона гривен, и в такую же сумму обошлись новогодние украшения местному бюджету Ровно. А вот за украшение города и главной елки Винницы заплатили 1,9 миллиона гривен.

Примечательно, что в Вышгороде (Киевская область) на новогоднее дерево горсовет выделил 1,8 миллиона гривен, а в Буче на елку и праздничные украшения потратили 937 тысяч гривен.

Такое сравнение журналист провел после заявления столичной прокуратуры о том, что стоимость новогодней елки на Центральном вокзале не сходится с той, что заявлена в тендерной документации. Речь идет о 5 миллионах гривен.

Напомним, что Соломенская окружная прокуратура подозревает хищение 5 миллионов гривен во время установки новогодней елки на Центральном железнодорожном вокзале Киева.

Ранее издание «Комментарии» сообщало, что в Одесской области создали необычную елку, которая установила рекорд Украины.

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