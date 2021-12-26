Какие книги читают украинцы — инфографика за 2021 год

В 2021 году жители Украины чаще всего покупали книги по психологии, саморазвитию, мотивационные. Меньше украинцы брали поэзию.

Об этом идет речь в беглом, быстром исследовании книжного рынка страны «Укринформа».

Исследовательские данные базируются на списке 123 наиболее продаваемых в этом году книг, которые предоставили 15 разных украинских издательств.

Из 123 бестселлеров, 25 – мотивационные книги с психологическим уклоном, 20 – детская и подростковая литература, 17 – современная проза от авторов из разных стран, а украинская проза имеет 13 названий среди наиболее продаваемых в этом году книг.

Также 11 бестселлеров были с историческим уклоном, а 10 названий в списке были из раздела научно-популярной литературы. Девять книг были в жанре детектива, где большинство из них – украинские авторы. Кроме того, украинцы не так активно покупали биографии и мемуары (8), книги по истории еды и кулинарии (4), книги жанра триллер и мистика (3), комиксы (2) и поэзию (1).

Лучше всего продавались книги издательства «Вихола». Их «Матера вам не наемница, или Почему дети это… Прекрасно» (автор Катя Блестка, издательство КСД) раскупили в размере 26 225 экземпляров. 25 тысяч экземпляров продали книгу Люко Дашвар «Селоне люди. Добить свидетеля» тоже от КСД. Также люди охотно покупали «Сафари к счастью» Светланы Талан и Вахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР» издательства «Vivat». Обе книги купили 14 тысяч раз.

Фото: ukrinform.ua

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