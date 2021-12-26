Названий продукт для боротьби з високим рівнем цукру та «поганим» холестерином





У насінні чіа міститься великий обсяг розчинної клітковини. Під час перетравлення в кишечнику вони насичуються водою і набувають структури гелю, що дозволяє знизити рівень «поганого» холестерину та зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. У той же час омега-3 жирні кислоти в цьому насінні допомагають скоротити запалення і підтримати здоров’я серця.

Серед корисних властивостей портал Food News також називає їх здатність захищати від раку, підтримувати чистоту судин, здоров’я волосся і шкіри. Найзручніше додавати насіння чіа в йогурт, кашу або салат, а також смузі та тісто для випічки. При приготуванні м’яса, курки або риби можна використовувати насіння замість панірувальних сухарів.

Рекомендована добова норма споживання насіння чіа – дві чайні ложки. Вони забезпечать організму 40% норми споживання клітковини на день, 23% магнію, 17% кальцію, 13% корисних жирів, 12% заліза, а вуглеводів у них лише 4%.