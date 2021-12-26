Пирог с семгой и шпинатом

До сих пор думаете, что необычного приготовить на Новый год? Если у вас есть достаточное количество времени, мы предлагаем угостить родных и друзей сытным пирогом со шпинатом и семгой.
Ингредиенты:
Для теста:
Мука — 300г;
Сметана — 150 г;
Сливочное масло — 75 г;
Разрыхлитель — 1 ч.л;
Сахар — 1 ч.л.;
Соль.
Для начинки:
Красная рыба — 350 г;
Луковица небольшая — 1 шт.;
Яйца — 4 шт.;
Свежий шпинат — 200 г (можно использовать замороженный);
Сыр — 50 г;
Сливки — 100 г;
Масло сливочное — 20 г;
Кунжут;
Соль, перец.
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Как готовить:
1. В просеянную муку добавляем сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, разрыхлитель, соль, сахар;
2. Перетираем в крошку руками и добавляем охлажденную сметану;
3. Замешиваем тесто до однородности;
4. Заворачиваем в пакет и убираем в холодильник на один час;
5. Филе нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим, посыпаем мелко нарезанным луком и оставляем промариноваться;
6. Три яйца варим вкрутую, охлаждаем и нарезаем;
7. Свежий шпинат моем и измельчаем;
8. На хорошо разогретой сковороде с 20 граммами сливочного масла тушим шпинат до выпаривания жидкости;
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9. Добавляем сливки, солим, перчим и тушим до момента, когда они загустеют;
10. К шпинату добавляем натертый сыр и отварные яйца;
11. Тесто делим на 2 неравные части. Большую раскатываем на основу, укладываем в форму, делаем бортики;
12. Выкладываем на тесто начинку из шпината, выравниваем. Сверху — начинку из рыбы;
13. Накрываем меньшей раскатанной частью теста, защипываем края;
14. Посередине пирога делаем крестообразный надрез ножницами для выхода пара;
15. Смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и отправляем в духовку;
16. Выпекаем при 175 градусах 35-40 минут.
Приятного аппетита!
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