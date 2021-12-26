Пирог с семгой и шпинатом

До сих пор думаете, что необычного приготовить на Новый год? Если у вас есть достаточное количество времени, мы предлагаем угостить родных и друзей сытным пирогом со шпинатом и семгой.

Ингредиенты:

Для теста:

Мука — 300г;

Сметана — 150 г;

Сливочное масло — 75 г;

Разрыхлитель — 1 ч.л;

Сахар — 1 ч.л.;

Соль.

Для начинки:

Красная рыба — 350 г;

Луковица небольшая — 1 шт.;

Яйца — 4 шт.;

Свежий шпинат — 200 г (можно использовать замороженный);

Сыр — 50 г;

Сливки — 100 г;

Масло сливочное — 20 г;

Кунжут;

Соль, перец.

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Как готовить:

1. В просеянную муку добавляем сливочное масло, нарезанное небольшими кубиками, разрыхлитель, соль, сахар;

2. Перетираем в крошку руками и добавляем охлажденную сметану;

3. Замешиваем тесто до однородности;

4. Заворачиваем в пакет и убираем в холодильник на один час;

5. Филе нарезаем небольшими кусочками, солим, перчим, посыпаем мелко нарезанным луком и оставляем промариноваться;

6. Три яйца варим вкрутую, охлаждаем и нарезаем;

7. Свежий шпинат моем и измельчаем;

8. На хорошо разогретой сковороде с 20 граммами сливочного масла тушим шпинат до выпаривания жидкости;

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9. Добавляем сливки, солим, перчим и тушим до момента, когда они загустеют;

10. К шпинату добавляем натертый сыр и отварные яйца;

11. Тесто делим на 2 неравные части. Большую раскатываем на основу, укладываем в форму, делаем бортики;

12. Выкладываем на тесто начинку из шпината, выравниваем. Сверху — начинку из рыбы;

13. Накрываем меньшей раскатанной частью теста, защипываем края;

14. Посередине пирога делаем крестообразный надрез ножницами для выхода пара;

15. Смазываем яйцом, посыпаем кунжутом и отправляем в духовку;

16. Выпекаем при 175 градусах 35-40 минут.

Приятного аппетита!

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