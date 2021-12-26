Надежда Савченко — экс-нардеп в шикарном платье стала персонажем фотожаб

Бывший депутат Верховной Рады Украины, экс-военнослужащая и узница Кремля Надежда Савченко предстала в новом образе.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на Facebook-страницу политика.

Савченко опубликовала фото в платьях с декольте — она примеряла на себя платья голубого и темного цветов. Политик утверждает, что фотосет был сделан журналистами телеканала «2+2» для передачи «Випы и топы».

«Иногда надо отвлекаться от политики, работы и жизненных проблем и посмотреть мир под другим углом зрения», — пишет Савченко.

Фото: FB Надежда Савченко

Фото: FB Надежда Савченко

Фото: FB Надежда Савченко

Фото: FB Надежда Савченко

Между тем, пользователи соцсетей оценили новый образ Савченко — под ее публикацией в Facebook стали активно появляться комментарии , а в Интернете начали появляться соответствующие фотожабы.

Ранее мы сообщали, что украинцы высмеяли пикантный наряд Кристины Тишкун, который девушка надела на официальное мероприятие с участием мэра Львова Андрея Садового и замминистра образования Игоря Гарбарука.