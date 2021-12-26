Звезда «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво оделся в траур перед Новым годом

Эктор-Хименес Браво поздравил украинцев с католическим рождеством. Соответствующий пост появился на его официальной странице в социальной сети.

Известный канадский и украинский шеф-повар колумбийского происхождения, шоумен и неизменный судья кулинарного шоу «МастерШеф» Эктор-Хименес Браво часто радует поклонников в Instagram аппетитными рецептами и снимками из личной жизни. На его официальной странице имеется армия из одного миллиона подписчика, которые стараются лайкать и комментировать его пост.

25 декабря шеф-повар опубликовал фотографию в социальной сети в черном костюме на фоне елки. Как известно, в этот день празднуется Рождество по Григорианскому календарю, по этой причине Браво решил поздравить украинцев.

«С католическим Рождеством 🙏🏽 Поздравляйте родных и близких. Пусть в вашем доме всегда царит мир и любовь ❤️ Уже приготовили кутю? Классическую или с другим вкусом?», — отметил он.