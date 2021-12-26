Поліція розпочала полювання на власників «євроблях»

З моменту закінчення дії періоду пільгового розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією 10 листопада 2021 року, Національна поліція України уже оштрафувала 170 водіїв.

Источник: avtodream.org

Про це повідомляється на Telegram-каналі УркАвтопром.

Більшу частину штрафів виписували через порушення ч. 8 ст. 121 КУпАП, яке передбачає, що водій керує транспортним засобом, щодо якого порушено обмеження, встановлені Митним кодексом України, а саме:





— порушено терміни його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту;

— транспортний засіб використовується для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні;

— транспортний засіб передано у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила його на митну територію України або не поміщувала в митний режим транзиту.

Порушення цих правил тягне за собою накладення штрафу на водія в розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 грн). Таких штрафів було 159.

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Ще 11 штрафів – удвічі більших (17000 грн), отримали водії за повторне скоєння тих самих дій.