Лучшие авто 2021 года — в Китае составили рейтинг

В Китае объявили лучшие автомобили 2021 года в рамках конкурса Xuanyuan Award, который является аналогом таких же конкурсов в Европе и США.
Об этом сообщил тематический портал AuctionAuto.
Из 75 автомобилей жюри выбрало десятку финалистов. В итоге из них отсеяли двух победителей. Ими стали электромобиль с необычными дверями HiPhi X и бюджетный седан GAC Empow.
Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие автомобили от производителей со всех континентов. Однако призовые места неожиданно заняли исключительно китайские автомобили.
1 место занял шестидверный электромобиль HiPhi X. Запас его хода составляет примерно 644 км. Задние двери сделаны оригинально. Помимо интересного дизайна, электрокар впечатляет двумя электродвигателями суммарной мощностью 598 л.с. и ускорением до “сотни” за 3,6 секунды. Особо отмечено, что HiPhi X отличается непревзойденным внутренним комфортом — как для водителя, так и пассажиров.. Стоимость модели составляет около 90-125 тысяч долларов.
2 место занял бюджетный семейный седан GAC Empow. Его стоимость составляет 13500 долларов США. Транспортное средство оснащено 1,5 литровым турбодвигателем мощностью 177 л. с. Коробка передач с двумя сцеплениями. Несмотря на небольшую стоимость, автомобиль обладает хорошей и качественной внутренней отделкой, а также весьма достойным оснащением. базовой комплектации идет цифровая приборная панель и сенсорный дисплей диаметром 10,25 дюймов.
Полный список десяти финалистов выглядит следующим образом:
- HiPhi X
- GAC Empow
- Citroen C5 X
- GAC Aion V Plus
- Geely Xingyue L
- Hyundai Custo,
- Lynk & Co 09
- Tesla Model Y
- Voyah Free
- Xpeng P5
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