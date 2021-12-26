Лучшие авто 2021 года — в Китае составили рейтинг

В Китае объявили лучшие автомобили 2021 года в рамках конкурса Xuanyuan Award, который является аналогом таких же конкурсов в Европе и США.

Об этом сообщил тематический портал AuctionAuto.

Из 75 автомобилей жюри выбрало десятку финалистов. В итоге из них отсеяли двух победителей. Ими стали электромобиль с необычными дверями HiPhi X и бюджетный седан GAC Empow.

Стоит отметить, что в конкурсе принимали участие автомобили от производителей со всех континентов. Однако призовые места неожиданно заняли исключительно китайские автомобили.

1 место занял шестидверный электромобиль HiPhi X. Запас его хода составляет примерно 644 км. Задние двери сделаны оригинально. Помимо интересного дизайна, электрокар впечатляет двумя электродвигателями суммарной мощностью 598 л.с. и ускорением до “сотни” за 3,6 секунды. Особо отмечено, что HiPhi X отличается непревзойденным внутренним комфортом — как для водителя, так и пассажиров.. Стоимость модели составляет около 90-125 тысяч долларов.

2 место занял бюджетный семейный седан GAC Empow. Его стоимость составляет 13500 долларов США. Транспортное средство оснащено 1,5 литровым турбодвигателем мощностью 177 л. с. Коробка передач с двумя сцеплениями. Несмотря на небольшую стоимость, автомобиль обладает хорошей и качественной внутренней отделкой, а также весьма достойным оснащением. базовой комплектации идет цифровая приборная панель и сенсорный дисплей диаметром 10,25 дюймов.

Полный список десяти финалистов выглядит следующим образом:

HiPhi X

GAC Empow

Citroen C5 X

GAC Aion V Plus

Geely Xingyue L

Hyundai Custo,

Lynk & Co 09

Tesla Model Y

Voyah Free

Xpeng P5

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