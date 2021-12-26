Как будут работать школы при вспышке штамма «Омикрон»:

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В Минздраве рассказали, что случится со школами при вспышке коронавируса Омикрон. Об этом сообщает телеграм-портал Pravda.

Новый штамм коронавируса впервые зафиксировали в Ботсванне и Южно-Африканской Республики 26 ноября 2021 года. Исследователи сразу же заметили, что африканская разновидность коронавируса является более заразной и гораздо быстрее мутирует.

Впоследствии новый штамм зафиксировали в Израиле, Гонконге, Бельгии, Германии, а также в других странах. Украинские власти в связи с этим ужесточили въезд для всех, кто прибывает из Африки.

Дети в школе, osvitoria

Дети в школе, osvitoria

Несмотря на то, что болезнь быстро распространяется главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что закрывать школы при вспышке штамма «Омикрон» в нашей стране не планируют. Такие действия применимы лишь к тем штаммам, которые распространяется преимущественно через детей.

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По словам врача, основной совет от ВОЗ и ЮНИСЕФ состоит в том, что школа должна открываться первой, когда ситуация стабилизируется, и закрываться последней. Закрытие школ не исключено, но все зависит от эпидемической ситуации, добавил Кузин.

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