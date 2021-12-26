Как будут работать школы при вспышке штамма «Омикрон»:

В Минздраве рассказали, что случится со школами при вспышке коронавируса Омикрон. Об этом сообщает телеграм-портал Pravda.

Новый штамм коронавируса впервые зафиксировали в Ботсванне и Южно-Африканской Республики 26 ноября 2021 года. Исследователи сразу же заметили, что африканская разновидность коронавируса является более заразной и гораздо быстрее мутирует.

Впоследствии новый штамм зафиксировали в Израиле, Гонконге, Бельгии, Германии, а также в других странах. Украинские власти в связи с этим ужесточили въезд для всех, кто прибывает из Африки.