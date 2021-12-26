От Леди Гаги до Эда Ширана: Музыканты, которые снимаются в кино

Многие исполнители и музыканты демонстрируют таланты не только когда речь идет о выступлениях на сцене. В Сети напомнили о певцах, которые хорошо проявили себя и в качестве актеров.

Леди Гага прославилась в качестве эпатажной певицы, но в последние годы все более активно раскрывает свой актерский талант. Сперва она появилась в одном из сезонов «Американской истории ужасов», затем вместе с Брэдли Купером сыграла в фильме «Звезда родилась», последним на данный момент проектом с ее участием является «Дом Gucci». Джастин Тимберлейк в прошлом выпускал успешные музыкальные альбомы, но со временем переключился на кино. Чаще всего знаменитость мелькает в комедиях, но есть в его копилке и более серьезные проекты. Марлен Дитрих до прихода в кино часто выступала в ресторанах с чувственными композициями. Певица Зендая получила роль в перезапуске «Человека паука». Закрепиться в этой нише помогло участие в съемках сериала «Эйфория».





Эд Ширан получил роль камео в «Игре престолов», поскольку являлся большим поклонником проекта и хотел там засветиться. Он сыграл в небольшом эпизоде, где предстал в образе рыцаря, однако зрителям персонаж показался неуместным. Жанель Моне покоряет музыкальную сцену с 2007 года, а в 2020 ей досталась одна из главных ролей в хорроре «Антебеллум». Мэнди Мур давно выступает в качестве певицы, а с 2016 снимается в сериале «Это мы».

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