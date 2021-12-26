Без Канье и нового парня: Ким Кардашьян встретила Рождество

Ким Кардашьян продолжает активно строить свою личную жизнь после развода с рэпером Канье Уэстом. Помимо посиделок с матерью своего нового бойфренда Пита Дэвидсона, Ким встретилась с сестрой и матерью и дала возможность детям поиграть вместе.





На размещенной в инстаграме рождественской карточке вперемешку дети Ким, Хлои, а также дочь Роба Кардашьяна, Дрим. Все вместе они позируют с бабушкой, матерью Ким и Хлои, Крис Дженнер.

Ким переживает крайне болезненный развод с мегапопулярным рэпером Канье Уэстом. Пару недель назад она решилась отбросить приставку Уэст к своей фамилии и теперь готовится стать абсолютно свободным человеком.

Popcornnews