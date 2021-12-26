Яку користь здоров’ю може принести вживання часнику

Вживання часнику пов’язано з великим рядом позитивних ефектів, здатних зробити наше здоров’я міцніше.

Часник є однією з найпопулярніших прянощів в світі, при цьому він може бути корисний не тільки для кулінарії, але і для здоров’я. Говорячи про те, яку користь здоров’ю може принести вживання цього овоча, фахівці виділяють кілька властивостей.





Знімає симптоми застуди. Вживання часнику може допомагати в полегшенні симптомів застуди (також воно знижує ризик самої застуди). Є дослідницькі дані, які показують, що у людей, які приймали добавку з екстрактом часнику протягом трьох місяців, було менше нападів застуди, ніж у тих, хто приймав плацебо.

Знижує кров’яний тиск. Часник стимулює природне виробництво в організмі оксиду азоту, чия дія розслабляє кровоносні судини, покращує кровотік, сприяє зниженню кров’яного тиску.

Знижує рівень холестерину. Завдяки вживання пряного овоча може знижуватися вироблення холестерину в печінці.

Запобігає деменції. В організмі існують нестабільні молекули, звані вільними радикалами, – вони можуть викликати окислювальний стрес, що провокує пошкодження нейронних клітин про розвиток деменції. Дослідження показують, що екстракт часнику має антиоксидантні властивості, що захищають клітини від окислення.

Приносить користь жінкам. Часник сприяє збільшенню естрогену, основного статевого гормону у жінок. Зниження естрогену пов’язане з наближенням менопаузи і пов’язаних з нею негативних змін.

Покращує травлення. Щоденне вживання часнику в рамках збалансованого раціону оздоровлює кишкову флору, допомагаючи позбутися від шкідливих бактерій в кишечнику.

Регулює рівень цукру в крові. За даними Journal of Nutrition , вживання сирих зубчиків часнику сприяє зниженню рівня цукру в крові і може приносити користь людям з передіабетом, діабетом.

Підвищує імунітет. Овоч може посилювати противірусні властивості організму-імунна система ефективніше блокує проникнення вірусів в здорові клітини.

Підтримує хороший зір. Часник багатий поживними речовинами, такими як селен і вітамін С, – вони добре підтримують функції системи органів зору. Кверцетин, потужний антиоксидант часнику, допомагає захистити очі від запалень та інфекцій.

Протистоїть ожирінню печінки. Овоч містить сірковмісну сполуку S-алілмеркаптоцистеїн, яка допомагає поліпшити стан печінки, знижує ризик розвитку НАЖБХ, неалкогольної жирової хвороби печінки, інших пошкоджень органу.

Як слід вживати часник. Максимальну користь приносять свіжі подрібнені зубчики часнику. Аліцин, одне з потужних імуностимулюючих сполук часнику, найбільш активний саме в них. Щоб домогтися максимальної ефективності з’єднань часнику, часнику потрібно дати настоятися 10 хвилин після подрібнення або нарізки.

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