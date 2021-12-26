2-летний мальчик выкуривал 40 сигарет в день и бился головой о стену, когда ему запрещали это делать

Спустя 7 лет мальчик бросил курить.

В Индонезии на острове Суматра 2-летний мальчик выкуривал по 40 сигарет в день. Это обеспокоило родителей и через 7 лет им удалось отучить сына от вредной привычки.

Об этом пишет thesun.co.uk.





По данным издания, Арди начал курить, когда ему было только 18 месяцев. Тогда сигарету ему дал отец. После этого в 2-летнем возрасте ребенок выкуривал по 40 сигарет в день. Это обеспокоило мать мальчика, поскольку она опасалась, что ребенок умрет от рака легких. Женщина рассказывает, что она пыталась отучить сына от вредной привычки, но тот отказывался это делать. Он кричал и даже бился головой об стену, когда у него забирали сигареты. Также из-за курения мальчик употреблял только вредную пищу, из-за чего у него был лишний вес.

thesun.co.uk

Однако через 7 лет после вмешательства властей, ребенка удалось отучить от сигарет. Мальчик рассказал, что раньше он выпивал три банка сгущенки в день, а когда бросил вредные привычки и сел на диету, то сначала плохо чувствовал себя. Однако впоследствии он похудел и его самочувствие значительно улучшилось. Теперь мальчик успешно учится в школе.

tsn.ua