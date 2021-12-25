Штамм Омикрон — Комаровский рассказал об опасности штамма

В ближайшие 3 месяца от нового штамма «Омикрона» заболеют столько же людей, сколько заболели за 2 предыдущих года от СOVID-19.

Об этом врач Евгений Комаровский рассказал в программе «Народ против» на телеканале «Украина».

По словам Комаровского, заразность «Омикрона» в 3-4 раза выше, чем у «Дельты», это приближается по заразности примерно к кори.

«Уцелеть от «Омикрона» практически нереально -никакие маски, ограничения нас не спасают. «Омикрон» придет в каждую носоглотку», — рассказал он.

Согласно исследованиям Вашингтонского университета, заболеют порядка 3 млрд людей. Он (штамм «Омикрон» — ред.) протекает легче, но количество заболевших такое, что больницы будут забиты.

Однако в Южной Африке, где начинался развиваться «Омикрон», заявили о резком падении заболеваемости. Комаровский уверен, что это связано с тем, что многие жители имеют антитела.

Также он настаивает, что коронавирус опасное заболевание для пожилых людей: «Нужно сделать бустер (бустерная доза от коронавируса — прим. ред.) свободным», — подытожил он.

Ранее «Апостроф» писал, что Франция и Италия побили предыдущие рекорды по количеству случаев заболевания коронавирусом.