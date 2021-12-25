То, что Запад циничен и готов выдавать своей клиентеле индульгенции на политический произвол в отношении политических оппонентов, на сегодня является одним из постулатов мировой политики.

Однако подобного рода индульгенция отнюдь не вечна, она имеет свои временные ограничения и, что главное! – может быть отобрана. А об этом многие забывают.

Чтобы не уходить в исторические экскурсы эпохи Ли Сын Манав Южной Корее и Аугусто Пиночета в Чили, напомним о действующем премьер-министре Эфиопии Абий Ахмеде Али. В 2019 году он получил Нобелевскую премию мира и стал любимчиком Запада, а в 2021-м тот же Запад обвиняет его в военных преступлениях и вводит санкции против «режима Абий АЛИ».

Эфиопский премьер за два года прошел для Запада путь «свой парень» – «свой сукин сын» – «просто сукин сын». Примерно за то же время такой же политический путь проделал и наш ПреЗЕдент.

Наиболее ярким свидетельством этого стали нелицеприятные беседы лидера Украины на недавнем саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.