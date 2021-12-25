Главное требование лидеров стран ЕС к Зеленскому — завершить очевидное политическое преследование лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, — Джангиров

То, что Запад циничен и готов выдавать своей клиентеле индульгенции на политический произвол в отношении политических оппонентов, на сегодня является одним из постулатов мировой политики.
Однако подобного рода индульгенция отнюдь не вечна, она имеет свои временные ограничения и, что главное! – может быть отобрана. А об этом многие забывают.
Чтобы не уходить в исторические экскурсы эпохи Ли Сын Манав Южной Корее и Аугусто Пиночета в Чили, напомним о действующем премьер-министре Эфиопии Абий Ахмеде Али. В 2019 году он получил Нобелевскую премию мира и стал любимчиком Запада, а в 2021-м тот же Запад обвиняет его в военных преступлениях и вводит санкции против «режима Абий АЛИ».
Эфиопский премьер за два года прошел для Запада путь «свой парень» – «свой сукин сын» – «просто сукин сын». Примерно за то же время такой же политический путь проделал и наш ПреЗЕдент.
Наиболее ярким свидетельством этого стали нелицеприятные беседы лидера Украины на недавнем саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе.
Европейские лидеры – канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг– в диалогах с Владимиром Зеленским обсуждали деэскалацию ситуации вокруг Донбасса, разрядку в российско-украинских отношений и стабилизацию внутриполитической ситуации в Украине.
Так вот, в числе прочих «настоятельных рекомендаций» от «старших европейских товарищей», Владимиру Зеленскому весьма неожиданно пришлось выслушать пожелания не только прекратить внесудебные репрессии через механизм СНБО против оппозиционных СМИ и политиков, но и «отыграть назад» ситуацию с закрытием близких к ОПЗЖ телеканалов – «112», «NewsOne» и ZIK, а также сайтом Strana.ua.
И, что самое главное, – завершить очевидное политическое преследование лидера ОПЗЖ – Виктора Медведчука.
Да, действительно, был момент, когда часть элит Запада в лучшем случае – не замечали, в худшем – поддерживали атаку против телеканалов «112 Украина», ZIK, NewsOne, «Перший Незалежний».
Но ситуация изменилась, преЗЕдент проявил полную политическую импотенцию, а потому – по мнению Запада – настало время его «взбодрить».
Да и сложная обстановка вокруг Украины наглядно продемонстрировала «западным партнерам», что со стороны Киева в переговорном процессе должен участвовать человек, способный вести конфиденциальные переговоры – начиная от обмена пленными / удерживаемыми лицами, заканчивая продвижением в том или ином виде «формулы ШТАЙНМАЙЕРА» (которая, к слову, представляет собой экспортный вариант мирного плана МЕДВЕДЧУКА).
И внутри страны должны быть не только СМИ, разжигающие ненависть в украинском обществе, но и рупоры «партии мира».
Как бы то ни было, но Банковая с удивлением столкнулась с новым типом «домашнего задания» …
Дмитрий Джангиров для «112 Украина»
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