Ненавидящая одеваться собака собрала миллионные просмотры (ВИДЕО)

Автор этого видео поделилась с подписчиками смешной особенностью своей собаки.

Об этом сообщает сайт «Ридус».

Дело в том, что питомица обожает гулять, но ненавидит сборы — а зимой на улице бедному йорку без комбинезона делать нечего. Вот и приходится девушке ежедневно терпеть истерики своенравной собачки.

Ролик под названием «Она любит гулять, но не любит одеваться» набрал более 2,4 миллиона просмотров и 430 тысяч лайков.

У интернет-пользователей поведение животного вызвало приступ хохота.

«Ахаххахаха, я не могу с реакции кота».

«Это меня мама так в садик собирала».

«Вот как звучит твёрдый знак».

«Дайте ей „Оскар“».