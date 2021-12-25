В МОЗ рассказали, когда в Украине ожидается пик коронавируса

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Так, он заявил, что пока пик COVID-19 не ожидается до конца февраля 2022 года.

«По тем прогнозам, которые мы делали совместно с СНБО, мы будем где-то варьировать в среднем до 4 тысяч случаев в течение суток, и такая ситуация, более или менее стабильная, будет наблюдаться до конца февраля», – сказал он в интервью «Общественному».

«Мы уже привыкли к тому, как в 2021 и в 2022 году, с марта начинается привычный подъем заболеваемости. Предварительно мы не рассчитываем на то, что он может быть выше, чем аналогичный в 2021 году, однако действительно ситуация будет очень зависеть от тех данных, которые будут опубликованы по штамму «Омикрон», – добавил главный государственный санитарный врач.

Напомним, согласно последним данным МОЗ о коронавирусе в Украине, можно сделать вывод, что болезнь понемногу отступает. За последние сутки в Украине зафиксировано 5 276 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, а накануне их было 6647.

По состоянию на сегодняшний день в «красной» осталось только два региона – Волынская и Запорожская области. Однако, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, и эти два региона скоро смогут выйти из «красной» зоны карантина.

Источник: www.depo.ua