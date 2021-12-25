Под Харьковом парень с соседом спасли жизнь бабушке и детям — фото

В субботу утром, 25 декабря, в Харьковской области впихнул пожар в частном доме.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в селе Красноградского района. Соседи услышали треск шиферной кровли, которая начала разрушаться. Не теряя ни минуты, мужчина по имени Василий позвонил спасателям и сам поспешил на помощь.

По его словам, он увидел, как что 16-летний житель дома выводит людей из охваченного дымом и пламенем дома и умоляет помочь. Парень помог выйти из горящего дома бабушке, 13-летней сестре и 9-летнему мальчику, который пришел к ним переночевать. Однако юноша сообщил, что не смог отыскать брата и не может уже войти в горящий дом.

Василий с третий попытки зашел в дом, он нашел ребенка под кроватью, который был без сознания. Уже на улице малыш пришел в себя. Всех спасенных немедленно госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом.

В службе спасения поблагодарили Василия за смелость и героизм.

На момент прибытия пожарных деревянный дом пылал уже на всей своей площади в 80 кв.м. Большинство ее конструкций были разрушены. В 04:40 огнеборцам удалось локализовать огонь, а в 10:00 – ликвидировать. Причина возникновения пожара устанавливается.

Ранее «Апостроф» писал, что в Харькове произошел масштабный пожар, который тушат еще с ночи.