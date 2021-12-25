ДТЭК назвал причину массовых аварий электросетей на Киевщине

Одной из причин возникновения аварий на сетях в Киевской области является значительное повышение нагрузки на сети из-за одновременного включения обогревателей.

Об этом сообщили в компании ДТЭК Киевские региональные электросети.

Объем потребления электроэнергии в Киевской области в декабре 2021 вырос на 45 млн кВт/ч по сравнению с декабрем 2020 года. Это приводит к авариям на электросетях и отключению потребителей.

«В целом по области ситуация с аварийностью на сетях, что может быть следствием роста нагрузки на них, снижается. В частности в 2021 году количество аварий снизилось на 9% по сравнению с 2020 годом. Вместе с тем, наблюдаем, что в густонаселенных районах и городах области, аварийность на сетях остается высокой, а в отдельные периоды – даже растет. В частности в Бучанском районе», – отмечают в официальном сообщении ДТЭК Киевские региональные электросети.

В компании говорят, что причиной этого является значительный рост потребления электроэнергии из-за повышения цены на газ. Клиенты Киевской области все чаще пользуются электроэнергией для обогрева домов, что приводит к росту нагрузки на сети.