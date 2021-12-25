Пенсии в Украине — кому и насколько повысят в 2022 году

В 2022 году запланированы 12 этапов повышения пенсий. В октябре минимальная пенсия украинцев старше 70 лет станет на 83% больше, чем в тот же период 2020 года.

Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Средняя пенсия к концу следующего года составит 4 533 гривен и на 15% превысит фактический прожиточный минимум. А по сравнению с началом 2020 года выплаты увеличатся почти вдвое.

С октября следующего года минимальная пенсия для украинцев старше 70 лет с полным страховым стажем достигнет 3000 грн. Таким образом, по сравнению с показателем 2020 года она увеличится на 83% — с 1638 грн до 3000 грн, то есть значительно быстрее средней.

Календарь повышений пенсий на следующий год, в частности, включает:

с января повышение пенсий украинцам, которые получили инвалидность в результате аварии на Чернобыльской АЭС;

в марте — индексацию пенсий;

в апреле — перерасчет выплат работающим пенсионерам;

в июле, октябре и декабре запланировано увеличения в связи с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы;

с октября — введение доплат для пенсионеров старше 70 лет.

Ранее мы писали, что по данным Пенсионного фонда Украины, 24 декабря завершились выплаты пенсий украинцам за месяц. В последний день перечислили пенсионных выплат на 1,5 млрд гривен.