Юная дочь Оли Поляковой Маша засветилась с «самым успешным» парнем Киева

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Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой решила пойти по стопам своей мамы и уже начала активно набирать популярность. Девушка уже создала собственную музыкальную группу, которая дает концерты.

К тому же Маша Полякова является активной пользовательницей соцсетей, где часто делится со своими поклонниками новыми фото, видео, подробностями из личной и творческой жизни или же мыслями относительно той или иной темы. На этот раз Маша Полякова решила поделиться новым видео для ТікТок.

Маша Полякова, скриншот

Маша Полякова, скриншот

Маша Полякова сидела в кафе и случайно заметила столичную знаменитость. Девушка решила не упускать возможность и записать его на видео. Отметим, что этого парня в сети уже успели прозвать «человек-успех», ведь однажды его сфотографировали, когда у него в руках было сразу пять айфонов.

Маша Полякова, скриншот

Маша Полякова, скриншот

«Думаю люди из Киева поймут, кто у меня на заднем плане», — так Маша Полякова подписала опубликованное видео.

Поклонники Маши Поляковой сразу же узнали этого парня, поэтому принялись оставлять свои комментарии.

«Ой чел у которого 5 айфонов»,» Ооо самый богатый человек Киева»,» не из Киева, но тоже его знаю»,» Чел который живет со мной в одном доме»,» человек Айфон»,» о, Саня»,» айфоны дааа помню этого штриха», «тот самый бизнесмен», — отметили они.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

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Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Напомним, Маша Полякова рассказала, как скрывает от мамы Оли «разгульную» жизнь: разговор короткий — в блок и до свидания. Дочь Оли Поляковой поделилась подробностями своей жизни

Также Знай писал, юная дочь Оли Поляковой Маша заставила поклонников испугаться — вся в цепях: «Ну и ляжки, худеть не пробовала?»

Ранее сообщал Знай, Маша Полякова пожаловалась, что мама не позволяет ей откровенных снимков в купальнике: «выдали, многовато тела»

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