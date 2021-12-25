Юная дочь Оли Поляковой Маша засветилась с «самым успешным» парнем Киева

Старшая дочь известной украинской певицы Оли Поляковой решила пойти по стопам своей мамы и уже начала активно набирать популярность. Девушка уже создала собственную музыкальную группу, которая дает концерты.

К тому же Маша Полякова является активной пользовательницей соцсетей, где часто делится со своими поклонниками новыми фото, видео, подробностями из личной и творческой жизни или же мыслями относительно той или иной темы. На этот раз Маша Полякова решила поделиться новым видео для ТікТок.