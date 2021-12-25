Воинский учет женщин — ставят ли на учет матерей с детьми

В Украине на военный учет обязаны становиться даже женщины, у которых есть малолетние дети. Однако в Вооруженных силах рассказали об определенных нюансах в случае объявления военного положения.

Разъяснение норм приказа Министерства обороны относительно военного учета для женщин было сделано в Командовании Сухопутных войск ВСУ.

Отмечается, что женщины, имеющие несовершеннолетних детей, должны находиться на учете, однако в случае объявления в Украине военного положения, когда военнообязанные должны будут присоединиться к защите страны — это не будет их касаться.

Как известно, 17 декабря текущего года вступил в силу приказ Минобороны, где утвержден список отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны ставать на военный учет. Раньше женщины некоторых профессий тоже должны были состоять на военном учете, однако сейчас перечень существенно расширили. Речь идет о 35 специальностях и более сотни профессий. Это касается женщин 18-60 лет, пригодных к несению военной службы. Если женщины не захотят этого делать, им грозит штраф.

Ранее «Апостроф» писал, что соцсети бурно отреагировали на новшество от украинского Минобороны веселыми фотожабами и комментариями.