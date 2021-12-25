ревнивый кот рассвирепел на хозяина (ВИДЕО)

В соцсетях набирает популярность видеоролик с участием ревнивого кота. Хозяин животных снял на видео, как злится и негодует один из питомцев, когда тот пытается погладить его подругу.

Об это сообщает сайт «Ридус».

На кадрах можно заметить, как кот активно возмущается из-за распускающего руки человека, а в конце и вовсе выходит из себя и применяет технику «кусь». Ролик набрал более 800 тысяч просмотров в Instagram.

Комментаторов до слез развеселили эмоции ревнивого пушистика:

Это что за вольности? Руки прочь от Васьки.

Уровень ревности зашкаливает.

Мне нравится реакция рыжей кошки, которая понятия не имеет, что происходит.

Лол, это очень смешно.