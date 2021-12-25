«Це провал!» — випадки, коли забудькуватість людей зіграла з ними злий жарт

У житті кожного з нас трапляються невдачі, уникнути яких неможливо. Але бувають і такі провали, які могли не статися з людиною, якби вона була менш розсіяною і забудькуватою натурою. Погодьтеся, як прикро трапляється, якщо знаєш, що для того, щоб уникнути неприємної випадковості, було достатньо звернути трохи більше уваги на дрібниці, які тебе оточують. Зате результатом можуть стати такі безглузді провали, що у них все ж таки є один плюс — з них можна від душі посміятися!





Не знаю, як це можливо, але хтось просто забув свій інструмент на зупинці

VirtualMango https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/mpc50w/someone_forgot_their_keyboard/

Вирішила набрати воду, щоб прийняти ванну у свій вихідний, і згадала про це лише через 6 годин

schaweniiia https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/moeml5/my_one_day_off_decided_to_run_myself_a_bath_and/

Купив яйця, але забув, що вдома мене зустрічають діти, від яких треба тримати якомога далі все тендітне і крихке

Duskeaos https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/nza6w5/i_finally_bought_eggs_cause_we_were_all_out_and/

Відсортував цінну колекцію бейсбольних карток мого батька та забув зачинити двері до кімнати

velmazing44 https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/otl88j/sorting_through_my_dads_old_baseball_card/

Наш пес Ромба навів свої порядки та пошкодив майже всі картки.

Вирішив покосити траву і забув, що треба зняти шкарпетки

BlackBlizzard321 https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/p3oco7/forgot_to_take_off_my_socks_before_mowing_the_lawn/

Забув, що моя перечниця зламалася, і ось результат

Capi-Is-God https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/lni02q/i_forgot_the_pepper_grinder_was_broken/

Я вирішила швиденько зробити смузі перед роботою, але забула щільно закріпити блендер

Xeraton https://www.reddit.com/r/mildlyinfuriating/comments/o1w8d1/i_wanted_to_make_a_quick_smoothie_before_work_but/

Надів вранці різні черевики, щоб запитати поради дружини, які краще підходять, і забув перевзутися

feltonpbeaver https://www.reddit.com/r/Wellthatsucks/comments/j706m7/put_both_on_this_morning_to_get_wifes_opinion/

Так і провів весь день на роботі у різних черевиках.

МакДональдз забув додати в мій чікенбургер курячу котлету