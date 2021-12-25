«Це провал!» — випадки, коли забудькуватість людей зіграла з ними злий жарт

У житті кожного з нас трапляються невдачі, уникнути яких неможливо. Але бувають і такі провали, які могли не статися з людиною, якби вона була менш розсіяною і забудькуватою натурою. Погодьтеся, як прикро трапляється, якщо знаєш, що для того, щоб уникнути неприємної випадковості, було достатньо звернути трохи більше уваги на дрібниці, які тебе оточують. Зате результатом можуть стати такі безглузді провали, що у них все ж таки є один плюс — з них можна від душі посміятися!
Не знаю, як це можливо, але хтось просто забув свій інструмент на зупинці
Вирішила набрати воду, щоб прийняти ванну у свій вихідний, і згадала про це лише через 6 годин
Купив яйця, але забув, що вдома мене зустрічають діти, від яких треба тримати якомога далі все тендітне і крихке
Відсортував цінну колекцію бейсбольних карток мого батька та забув зачинити двері до кімнати
Наш пес Ромба навів свої порядки та пошкодив майже всі картки.
Вирішив покосити траву і забув, що треба зняти шкарпетки
Забув, що моя перечниця зламалася, і ось результат
Я вирішила швиденько зробити смузі перед роботою, але забула щільно закріпити блендер
Надів вранці різні черевики, щоб запитати поради дружини, які краще підходять, і забув перевзутися
Так і провів весь день на роботі у різних черевиках.
МакДональдз забув додати в мій чікенбургер курячу котлету