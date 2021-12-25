Монеты в 50 копеек продают за 19 тысяч — фото

В Украине выставили на аукцион две редких монеты в 50 копеек 1992 года 3ВАг и 3(1)ВАг, которые хотят продать за 19 тысяч гривен.

Об этом сообщается на сайте Violity.

Разновидности 3ВАг и 3(1)ВАг находили только несколько раз, поэтому эти 50 копеек такие дорогие.

На рисунке 17,7 мм разновидности 50 копеек 3(1)ВАг имеет брак в виде утолщения слева на среднем зубе трезубца, первая гроздь имеет всего четыре ягоды, а пятая сливается с венком. Гурт гладкий.

В отличие от 3(1)ВАг, особенность 3ВАг заключается в том, что средний зуб трезубца — толстый.

До конца аукциона два дня, до 27 декабря. Пока что ставок нет.

Фото: violity.com

Фото: violity.com

Фото: violity.com

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Ранее мы писали, что в Украине выставили на аукцион купюру номиналом в 50 грн, выпущенную в 2011 году к 20-летию Национального банка — владелец просит за нее 27 тысяч грн.