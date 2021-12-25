Хэлли Берри теперь стала «Клеопатрой»

Актриса Хэлли Берри превратилась в египетскую королеву, заставив фанатов задуматься о своем новом фильме, который был выпущен на стриминговых сервисах в прошлом месяце.

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Хэлли Берри ошеломляет, когда она одевается как древнеегипетская царица Клеопатра, оставляя фанатам вопрос, действительно ли это она.

55-летняя женщина была ослеплена, когда она оделась в роскошный золотой наряд и поделилась закулисными кадрами.

В 30-секундном клипе Берри замечают стилисты и косметологи.