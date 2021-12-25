Хэлли Берри теперь стала «Клеопатрой»

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Актриса Хэлли Берри превратилась в египетскую королеву, заставив фанатов задуматься о своем новом фильме, который был выпущен на стриминговых сервисах в прошлом месяце.

Соответствующую публикацию разместили на портале «Daily Star»

Хэлли Берри ошеломляет, когда она одевается как древнеегипетская царица Клеопатра, оставляя фанатам вопрос, действительно ли это она.

55-летняя женщина была ослеплена, когда она оделась в роскошный золотой наряд и поделилась закулисными кадрами.

В 30-секундном клипе Берри замечают стилисты и косметологи.

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Бывшая девушка Бонда воспроизводит знаменитый темный макияж глаз Клеопатры с угольными линиями, а также золотые тени для век.

Хэлли Берри

Хэлли Берри

Берри выглядела нестареющей, поскольку на ней было глубокое золотое платье с глубоким разрезом на ногах и подходящие золотые туфли на каблуках.

Она завершила образ черным париком и смелыми золотыми украшениями.

Актриса «Женщина-кошка» поделилась видео с подписью: «…она плохая».

Берри также опубликовала снимок вместе с Джей Би, который был одет в зелено-золотой спортивный костюм со смелыми подходящими аксессуарами.

Она написала: «Когда приезжает Клео, всегда побеждает Цезарь…».

Хэлли Берри

Хэлли Берри

Поклонники поспешили похвалить звезду, но некоторые признались, что сначала не узнали ее.

Согласно IMDB, в настоящее время у Берри есть два фильма, которые находятся в стадии постпродакшна, которые должны быть выпущены в следующем году.

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети сообщили, что Киану Ривз прошел полный курс морпехов.

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