Коронавирус на Прикарпатье: за неделю количество больных уменьшилось на четверть

В Ивано-Франковской области за неделю заболеваемость COVID-19 снизилась почти на 26%.

Об этом в Ивано-Франковске на брифинге сообщил директор областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Руслан Савчук, передает Укринформ.

Источник: www.ukrinform.ru

«У нас регистрируется снижение заболеваемости (коронавирусом – ред.). За прошедшую неделю зафиксирован 1291 случай, за предыдущую – 1736 случаев. Это составляет 25,6% снижения», – сообщил Савчук.





По его словам, снижение заболеваемости COVID-19 фиксируют в Ивано-Франковском, Калушском, Надворнянском, Косовском и Верховинском районах.

В то же время, добавил чиновник, в области на 20% снизилась заболеваемость среди детей.

На данный момент COVID-больницы на Прикарпатье загружены на 40%. Больше всего больных находится в областной инфекционной больнице (88% загруженность), Тисменицкой городской больнице, Коломыйской инфекционной, Долинском и Галицком медучреждениях. В больницах находятся только 13 вакцинированных людей.

«Вакцина спасает жизнь, хотя заболеть с ней можно», – отметил Савчук.

Что касается вакцинации, то в области прививки от коронавируса получили около 30% взрослого населения и 2953 детей. Дополнительную дозу вакцины от COVID-19 получили 67 человек.

Известно, что Ивано-Франковская область находится в желтой зоне эпидемической опасности.

По состоянию на 24 декабря, за прошедшие сутки в Ивано-Франковской области зафиксированы 170 новых случаев коронавирусной болезни, выздоровели 366 человек, 4 — умерли. Одну прививку от COVID-19 получили более 410 тысяч человек, еще более 357 тысяч – полностью вакцинированы.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 6 647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 519, медработников – 107).