Все выздоровели. Израильское лекарство оказалось на 100% эффективным против Covid-19

Израильский препарат против коронавируса Amor-18 показал эффективность в 100%. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Речь идет о препарате биотехнологической компании Amorphical, испытание которого проводилось в медицинском центре Зив в Цфате.

«Все 18 госпитализированных лиц, которые получали лечение, разработанное израильской биотехнологической компанией Amorphical в ходе исследования второй фазы, выздоровели и были выписаны через несколько дней», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что тестирование проводилось как на пациентах с легкой симптоматикой, так и на тех, у кого было тяжелое течение заболевания.

Кроме того, в рамках милосердной помощи двум другим пациентам в крайне тяжелом состоянии был дан препарат, и они оба выздоровели и были выписаны.

«Поскольку пациенты, получавшие препарат, выздоравливали в течение нескольких дней и были выписаны домой, испытание прошло на 100% успешно», – указано в сообщении.

В новом препарате Amor-18 основным компонентом является аморфный карбонат кальция (АСС). Он вводился перорально или путем ингаляции.

Как пояснили в компании Amorphical, ACC может регулировать кислотные изменения pH вокруг каждой ячейки. Эти изменения влияют на способность коронавируса проникать в клетки и размножаться. Такой эффект позволяет лекарствам предотвратить распространение вируса, а также ухудшение состояния пациента.

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