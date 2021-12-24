Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочку

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В социальной сети показали очень милый и теплый снимок с семьей принца Гарри. На фотографии можно лицезреть семью в полном составе и даже очень маленькую малышку Лилибет.

Соответствующую публикацию обнародовали на портале «peopletalk» в Instagram.

«Первое фото малышки Лилибет, дочки Меган Маркл и принца Гарри», — подписали фотографию в социальной сети.

Многотысячная аудитория, которая увидела этот очень милый снимок, не смогла сдержать своих эмоций. Люди не заставили себя ждать, и, конечно же, начали сравнивать семью принца Гарри с семьей принца Уильяма.

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Меган Маркл и принц Гарри с дочкой

Меган Маркл и принц Гарри с дочкой

«Арчи так изменился», «Все таки мне такие фото импонируют больше, чем фото семьи его брата», «Очень приятная фотография Арчи весь отца, видно высокий мальчик, а волосы какие рыжие и их много, прям», «Эта семья выглядит намного естественней и счастливей. Если сравнивать с рождественским фото его брата», «Странно, что гены Меган не стали доминантными в этом тандеме. Дети точно её?», «Счастье выглядит именно так», «Обожаю эту семейку как по мне, то они более счастливые и настоящие, чем напыщенная Кейт и холодный Уильям», «Почему мальчишка рыжий? Разве меган которая раньше была африканка-Американка , а теперь стала белокожей может родить рыжего? Странные они какие то», «Да,счастье главное Гарри молодец,отстаял Счастье Все,бы мужчины,были бы такими.Сказал,сделал.Против такой махины пошел А некоторые,маму победить не могут родную», — оставили свои мнения юзеры социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Как ранее сообщал портал «Znaj», принц Гарри и Меган Маркл хотят завести третьего ребенка?

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