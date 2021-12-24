Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали свою дочку

В социальной сети показали очень милый и теплый снимок с семьей принца Гарри. На фотографии можно лицезреть семью в полном составе и даже очень маленькую малышку Лилибет.

Соответствующую публикацию обнародовали на портале «peopletalk» в Instagram.

«Первое фото малышки Лилибет, дочки Меган Маркл и принца Гарри», — подписали фотографию в социальной сети.

Многотысячная аудитория, которая увидела этот очень милый снимок, не смогла сдержать своих эмоций. Люди не заставили себя ждать, и, конечно же, начали сравнивать семью принца Гарри с семьей принца Уильяма.