Как увидеть МКС в космосе — в НАСА дали совет

В Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассказали, каким образом можно увидеть на небе «Санту», когда Международная космическая станция (МКС) будет проходить над Землей.

Об этом сообщает Daily Mail.

В это время МКС будет видна невооруженным глазом, поэтому не нужен бинокль или телескоп, чтобы наблюдать, как она летит над головой. В то же время, для верующих это вполне может быть «Санта», путешествующий по земному шару, доставляя подарки всем хорошим маленьким девочкам и мальчикам.

Отметим, что находящиеся на МКС создают собственные «космические семейные традиции» — они могут 16 раз пролетать над Землей в течение дня, 25 декабря, поскольку станция вращается вокруг Земли каждые 90 минут. Кроме того, стоит добавить, что астронавты на станции будут совершать видеозвонки своим семьям, живущим на Земле, и праздновать Католическое Рождество со своими коллегами на станции.

Ранее мы сообщали, что французский астронавт Тома Песке опубликовал видео ночной Европы, снятое с Международной космической станции.

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