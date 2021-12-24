Занятные устройства и приспособления для решения различных задач (ФОТО)

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Абсолютно для любой задачи существует свое особенное приспособление. Поэтому неудивительно, если какое-нибудь устройство или инструмент в этой подборке будет вам не знаком. Итак, давайте же посмотрим, что это за необычные штуки.

1.

Устройство, которое помогает делать рентген маленьким детям.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач


2.

Держатель для проводов, который не даёт им путаться.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

3.

Спрей, который защищает окна от атак агрессивных птиц.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

4.

Специальные перчатки для работы с очень холодными предметами и веществами вроде жидкого гелия.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

5.

А это перчатка для тех, кто работает с ракетным топливом.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

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Устройство, которым вытаскивают насосы, упавшие в колодец.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

7.

Кораблик, который очищает дно водоёма от водорослей.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

8.

Замок на баскетбольное кольцо.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

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Прибор, который очищает помещение с помощью ультрафиолетовых лучей.Занятные устройства и приспособления для решения различных задачКстати, сегодня для охлаждения и обогрева воздуха внутри помещения многие используют кондиционеры. Приобрести инверторные кондиционеры в Москве и Московской области рекомендуем по ссылке https://aero-control.ru/catalog/konditsionery/invertornye/ в интернет-магазине с доставкой. Инверторные модели работают намного экономичнее обычных приборов.

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Мусорка для велосипедистов, куда можно выкидывать предметы прямо на ходу.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

11.

Устройство, которое позволяет детям нажимать на педали фортепиано, если они до них не дотягиваются.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

12.

Стетоскоп, который используется на занятиях со студентами.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

13.

Специальная лопата для работы с гравием и грязью.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

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Резак для больших листов бумаги или винила.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

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Пистолет, с помощью которого создаются контролируемые пожары.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

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Держатель, благодаря которому помидоры или другие консервы всегда остаются в маринаде.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

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Приспособление, с помощью которого можно снять сапоги без помощи рук.Занятные устройства и приспособления для решения различных задач

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