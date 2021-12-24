Занятные устройства и приспособления для решения различных задач (ФОТО)

Абсолютно для любой задачи существует свое особенное приспособление. Поэтому неудивительно, если какое-нибудь устройство или инструмент в этой подборке будет вам не знаком. Итак, давайте же посмотрим, что это за необычные штуки.

1.

Устройство, которое помогает делать рентген маленьким детям.





2.

Держатель для проводов, который не даёт им путаться.

3.

Спрей, который защищает окна от атак агрессивных птиц.

4.

Специальные перчатки для работы с очень холодными предметами и веществами вроде жидкого гелия.

5.

А это перчатка для тех, кто работает с ракетным топливом.

6.

Устройство, которым вытаскивают насосы, упавшие в колодец.

7.

Кораблик, который очищает дно водоёма от водорослей.

8.

Замок на баскетбольное кольцо.

9.

Прибор, который очищает помещение с помощью ультрафиолетовых лучей. Кстати, сегодня для охлаждения и обогрева воздуха внутри помещения многие используют кондиционеры. Приобрести инверторные кондиционеры в Москве и Московской области рекомендуем по ссылке https://aero-control.ru/catalog/konditsionery/invertornye/ в интернет-магазине с доставкой. Инверторные модели работают намного экономичнее обычных приборов.

10.

Мусорка для велосипедистов, куда можно выкидывать предметы прямо на ходу.

11.

Устройство, которое позволяет детям нажимать на педали фортепиано, если они до них не дотягиваются.

12.

Стетоскоп, который используется на занятиях со студентами.

13.

Специальная лопата для работы с гравием и грязью.

14.

Резак для больших листов бумаги или винила.

15.

Пистолет, с помощью которого создаются контролируемые пожары.

16.

Держатель, благодаря которому помидоры или другие консервы всегда остаются в маринаде.

17.

Приспособление, с помощью которого можно снять сапоги без помощи рук.

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