Названы продукты, которые можно есть на ночь без вреда для фигуры

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал в эфире программы о продуктах, которые можно употреблять перед сном без опаски за свое здоровье.

Специалист подчеркнул, что полноценный ужин желательно устраивать за два часа до сна.

Морковь, огурцы, яблоки. Эти овощи и несладкий фрукт можно грызть: по словам специалиста, процесс пережевывания успокаивает, снимает чувство тревоги и приводит к снижению уровня гормона стресса кортизола. Кроме того, такие продукты имеют низкий гликемический индекс: содержащаяся в них глюкоза медленнее всасывается в кровь, не повышая уровень инсулина.

Белки. Организм очень хорошо переваривает отварные яйца или омлет без молока. Полезно съедать рыбу, богатую полиненасыщенными Омега-3 жирными кислотами, а также курицу и птицу. В двух последних продуктах содержится триптофан — аминокислота, которая помогает вырабатывать мелатонин, регулирующий сон.

Отруби без дополнительных усилителей вкуса. Их главное достоинство — повышенное содержание клетчатки. Она существенно замедляет всасывания сахаров, способствует снижению уровня инсулина и создает эффект сытости. Кроме того, в отрубях содержится магний, оказывающий успокаивающее действие на центральную нервную систему.

Если увидели ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter!