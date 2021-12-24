Фрегат Auvergne прибыл в порт Одессы — фото

В пятницу, 24 декабря, в порту Одессы впервые пришвартовался многоцелевой фрегат Auvergne D654, который является самым современным судном во французском ВМФ.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Этот тип кораблей используется для противоядерной обороны, уничтожения подводных лодок и наземных объектов противника.

Фрегат Auvergne D654 впервые зашел в украинские территориальные воды с момента его принятия в состав Военно-морского флота Франции в 2018 году.

Стоит отметить, что судно является самым современным кораблем французского флота. Его длина составляет 142 метра, ширина – 20 метров, осадка – пять метров.

Фрегат оснащен современным радиоэлектронным оборудованием, 76-мм скорострельной пушкой ОТО Melara и тремя 20-мм пушками на дистанционном управлении, торпедами MU90.

Также он несет вертолет NH90, восемь крылатых противокорабельных ракет Exocet, 16 зенитных ракет вертикального взлета Aster-15 и 16 пусковых установок для ударных ракет большого радиуса действия (свыше 1000 км) типа Storm Shadow.

Ранее мы писали, что американский грузовой корабль Ocean Grand доставил в Одессу два катера типа Island для Военно-морских сил ВСУ.